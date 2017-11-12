Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametine giden Veysel Onur yönetimindeki 33 DL 549 plakalı tır, Sarıkamış-Erzurum Karayolu Keklik deresi mevkisinde, Ramazan Apar idaresindeki 36 SE 537 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı.Kazada, sürücüler Onur ile Apar'ın yanı sıra traktör römorkundaki Şefika, Arzu, Meltem, İsmail, Yakup, Medeni, Gökmen ve Yusuf Apar yaralandı.Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.