Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametine giden Veysel Onur  yönetimindeki 33 DL 549 plakalı tır, Sarıkamış-Erzurum Karayolu Keklik deresi  mevkisinde, Ramazan Apar idaresindeki 36 SE 537 plakalı odun yüklü  traktörle  çarpıştı.Kazada, sürücüler Onur ile Apar'ın yanı sıra traktör römorkundaki  Şefika, Arzu, Meltem, İsmail, Yakup, Medeni, Gökmen ve Yusuf Apar yaralandı.Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.