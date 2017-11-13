Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Keban kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Şekerci idaresinde 23 HZ 392 plakalı hafriyat kamyonuna Cevdet Kurnaz yönetimindeki 23 DY 159 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, sürücü Kurnaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.