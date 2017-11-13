Kaza, Elazığ-Keban kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Şekerci idaresinde 23 HZ 392 plakalı hafriyat kamyonuna Cevdet Kurnaz yönetimindeki 23 DY 159 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, sürücü Kurnaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
13.11.2017 - 03:03 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da seyir halinde olan kamyona otomobil arkadan çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Keban kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Şekerci idaresinde 23 HZ 392 plakalı hafriyat kamyonuna Cevdet Kurnaz yönetimindeki 23 DY 159 plakalı otomobil çarptı.
Etiketler : elazığ,kaza,trafik kazası,
519064 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519064.aspx
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