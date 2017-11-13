Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Gözümüzün bebeği çocuklarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama, onları yalnız bırakarak mutsuzluğa sürüklüyoruz. Günümüzde ailelerde hem anne hem baba çalışıyor. Çocuk “Gitme anne” dediğinde ise anne “Ama gitmezsem sana o istediğin tableti alamam” diye cevap veriyor. Üstelik bu kadarla da kalmıyor. Anne ya da baba, işten kalan vakitlerinde sosyal hayattan evle ilgili mecburiyetlere kadar birçok şeye zaman bulurken, çocuklarıyla geçirmesi gereken zamanı da teknolojik aletlere ayırıyor. Bunu ise araştırmalar söylüyor. Araştırmalara göre babalar gün içerisinde çocuklarıyla en fazla 50 saniye bire bir zaman geçiriyor. Annelerin çocuğuyla geçirdiği zaman ise 5 dakika. Bakıldığında babaya göre 5-6 kat daha fazla gibi görünse de, saniyeler süren bu ilgi çocuğun sağlıklı gelişimi bir yana, onları mutsuz ediyor, sorunlu bir çocukluk yaşamasına sebep oluyor. Uzmanlar “Her şey senin için” dediğimiz çocukların yalnızlığa, teknolojinin tehlikeli dünyasına korumasız bırakıldığını belirtiyor.

Çocuğunuza sarılın

Çocuğun daha iyi bir geleceği olması için daha çok çalışmayı değil, ona daha fazla zaman ayırmayı tercih etmek gerektiğini söyleyen pedagoglar, şu tavsiyelerde bulunuyor:

¥ Nasıl ateşi çıktığında hemen doktora koşuyorsak, sosyal gelişiminde daha fazla dikkatli olup konuyla ilgili uzmandan yardım istememiz gerekiyor.

¥ Bir arada olmak, onunla ilgilendiğiniz anlamına gelmiyor. Aynı evde, hatta aynı odada olduğunuz hâlde ilgisiz kalabilir çocuk.

¥ Birlikte vakit geçirin. Bunun için süre önemli olsa da nitelik daha önemli. Çocuk yanınızdayken 30 dakika telefonla konuşmak yerine, çocukla 15 dakika oyun oynamak onun sağlığı için vazgeçilmez.

¥ Çocuğunuzla konuşun. Birlikte olduğunuz zamanlarda, mutlaka konuşturun. İçinden geçenleri anlayın. Hatta “Bugün de sen masal anlat” diyerek hayal dünyası aracılığıyla vereceği mesajları dinleyin.

¥ Büyüklerin çocukluk anılarına bakın. Pahalı oyuncaklar mı var, anısını unutamadığı bir bez bebek ya da küçük bir obje mi?

¥ Mutlu olduğunuzda, üzüldüğünüzde anlatın çocuğunuza. Sizi anlayacaktır. Böylece kendisine önem verildiğini anlayacak, kendisi de daha kolay ifade edecektir.

¥ Başka çocuklarla arkadaşlık kurmalarına imkân sağlayın, davranışlarını izleyin.

¥ Işıklı ekranlara bakma süresinin kısalması sizin elinizde.

¥ Ve sarılın. Çok sarılın. Hiç bırakmayacakmış gibi.