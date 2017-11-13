Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Seyhan Sokak’ta dün meydana gelen olayda 43 yaşındaki bedensel engelli Hasan E. ile 12 yaşındaki hiperaktif oğlu H.E. arasında komşulara sürekli rahatsızlık verdiği konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışmada yürüme engelli Hasan E., 12 yaşındaki oğlu H.E.'yi kamyonetin kasasında iple boğarak öldürdü. Yürüme engelli baba Hasan E., oğlunu öldürdükten sonra ilaç içerek ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay sonrasında baba Hasan E., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam kadar tedavisi süren baba Hasan E., tedavisinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hasan E., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.