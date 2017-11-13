Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu ve zaman zaman puslu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Son günlerde özellikle gece saatlerinde sıcaklıklarda düşüş yaşanan bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars'ta 7, Ardahan'da 6 derece ölçüldü.



Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 7 dereceye düştü. Soğuktan araçların camı dondu. Sabah saatlerinde etkili olan sis ise görüş sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars’ta soğuk hava beraberinde de sisi getirdi. Sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürürken, erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar sis ve soğuk sürpriziyle karşılaştı.



Sisin arkasında etkisiz kalan güneş ise farklı bir manzarayı gözler önüne serdi. Tarihi Havariler Kilisesi ile Evliya Cami sisle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise selfie yapmayı ihmal etmedi.





Kars’ta ekili olan soğuk hava araçların camlarının donmasına neden oldu. Hava sıcaklığının eksi 7’i gördüğü kentte vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu kazıdı. Kırağının da oluştu Kars’ta, trafik ekipleri sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.