Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karkamış Gümrük Kapısı'nda bulunan Gümrük Muhafaza görevlileri, Suriye'nin Cerablus kentine çimento taşıyan bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada TIR'ın dorsesindeki çimento torbalarının altına gizlenmiş kafeslerde 838 saka kuşu bulundu. Hileli avlanma yöntemiyle yakalandığı belirlenen ve Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirilen saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından doğal yaşama salındı. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsüne ise 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 420 bin lira idari para cezası uygulandı.