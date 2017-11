Türkiye Gazetesi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her Pazartesi çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da 797. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekiliş öncesinde vatandaşlar büyük heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleniyor. İnternet üzerinde de sık sık "On Numara sonuçları açıklandı mı?" ve "On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?" diye araştıran vatandaşlar, dört gözle sonuçları bekliyor. İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 4 talihli büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Bu haftanın çekilişini de büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin çekilişi gerçekleştirmesini bekliyor.

On Numara çekilişleri, Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir.

On Numara sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. En geç 21:45'te duyurulan On Numara sonuçları ile birlikte vatandaşar sonuçları kolayca görüntüleyebilir.

On Numara sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda On Numara sonuçları açıklandıktan hemen sonra Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinde de yayınlanmaktadır. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de sonuçları görüntüleyebilir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA



On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 796. hafta çekilişinde;

Kazanan numaralar: 02 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15- 18 - 21 - 23 - 28 - 39 - 41 - 47 - 48 - 51 - 54 - 61 - 66 - 71 - 79

10 bilen 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı ve 78 bin 375 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 135 kişi bin 548 lira 70'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 753 kişi 76 lira 5'er kuruş, 7 bilen 25 bin 419 kişi 15 lira 65'er kuruş, 6 bilen 127 bin 980 kişi 3 lira 30'ar kuruş ve hiç bilemeyen 163 bin 6 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 78.375,95 TL

9 Bilen Kişi Sayısı 135 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.548,70 TL

8 Bilen Kişi Sayısı 2.753 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,05 TL

7 Bilen Kişi Sayısı 25.419 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL

6 Bilen Kişi Sayısı 127.980 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 163.006 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 T