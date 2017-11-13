Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece saat 01.00 sularında ilçe merkezinde yaptığı asayiş uygulaması sırasında bir eğlence mekanında kimlik sorgulaması sırasında çıkan tartışma sonucu uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in tedavisi yapılmak üzere Edirne Tıp Fakültesi Hatanesine sevk edildi. Yapılan saldırı sonucunda Edirne'de tedavisi süren Mustafa Tekin'in ve beraberinde ki 2 polis memurunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından dün gece yaklaşık 15 polis ile mekana yapılan baskında 3 kişi göz altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.