Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda bulunan bir okulun penceresinden bir kız öğrencinin atladığı iddia edildi. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı. DHA'nın haberine göre olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin 9.sınıf öğrencisi genç kızın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.