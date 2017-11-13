Beyoğlu'nda bulunan bir okulun penceresinden bir kız öğrencinin atladığı iddia edildi. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı. DHA'nın haberine göre olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin 9.sınıf öğrencisi genç kızın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Beyoğlu'nda okulun penceresinden atlayan kız öğrenci öldü
13.11.2017 - 16:39 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda okulun penceresinden atladığı iddia edilen kız öğrenci öldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler : beyoğlu,intihar,öğrenci,haberler,
519239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519239.aspx
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