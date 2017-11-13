Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimler esnasında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan, Afganistan, Filistin, Suriye, Irak, Hindistan, Cezayir, Nepal ve Bangladeş uyruklu 232 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.