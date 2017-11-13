Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimler esnasında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan, Afganistan, Filistin, Suriye, Irak, Hindistan, Cezayir, Nepal ve Bangladeş uyruklu 232 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de 232 kaçak ve sığınmacı yakalandı
13.11.2017 - 18:36 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 232 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Etiketler : edirne,kaçak,mülteci,
519263 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519263.aspx
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