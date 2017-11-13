Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde daha önce görev yapan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser N.G.'yi (26) gözaltına aldı. Babasının üzerine kayıtlı cep telefonunu kendisinin kullandığı ve bu telefona da örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u yüklediği iddia edilen N.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcının bir üst mahkemeye itirazda bulunması üzerine N.G. hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan N.G., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen N.G., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.