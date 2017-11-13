Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 8 parça halinde toplam 5 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa’da 5 kilo esrar ele geçirildi
13.11.2017 - 20:50 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında arama yapılan bir otomobilde 5 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Etiketler : Şanlıurfa,esrar,
519287 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519287.aspx
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