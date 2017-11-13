Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 8 parça halinde toplam 5 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 