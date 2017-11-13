Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 8 parça halinde toplam 5 kilo 640 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.