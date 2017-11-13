Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mermer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mal paylaşımı nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan İbrahim Fethi ve Feyzeddin B. (26) kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahla vurulan kardeşlerden Feyzeddin B. hayatını kaybederken, Fethi B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Feyzeddin B.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan kardeşlerden İbrahim B.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.