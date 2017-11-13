Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde cep telefonu gasp edilen mağdurun verdiği eşgaller doğrultusunda yapılan operasyonda 3 şahıs yakalandı. Gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen C.T, M.N.T. ve K.D.'nin yapılan üst aramalarında farklı markalarda 2 adet cep telefonu ve 1 adet kırmızı şapka ele geçirildi. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gaziantep'te cep telefonu gasbına 3 tutuklama
13.11.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te cep telefonu gasbı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Gaziantep,cep telefonu gasbı,
519291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519291.aspx
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