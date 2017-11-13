Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde cep telefonu gasp edilen mağdurun verdiği eşgaller doğrultusunda yapılan operasyonda 3 şahıs yakalandı. Gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen C.T, M.N.T. ve K.D.'nin yapılan üst aramalarında farklı markalarda 2 adet cep telefonu ve 1 adet kırmızı şapka ele geçirildi. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.