Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak’ta bir ikamette meydana gelen olayda H.M., tartıştığı eşini ve daha sonra da erkek çocuğunu bıçaklayarak evden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alınırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Suç aletini ele geçiren ekipler, H.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Öfkeli koca eşi ve çocuğunu bıçakladı
13.11.2017 - 23:44 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ve çocuğunu bıçaklayarak yaraladı.
Etiketler : Kayseri,Kocasinan,bıçak,
519320 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519320.aspx
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