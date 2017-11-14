Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 23:15 sıralarından Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, şehir merkezinden oto sanayi sitesi istikametine seyir halinde iken bilinmeyen bir neden dolayı aynı istikamete seyreden hafif ticari kamyonete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Otomobil kaza sonrası kaldırıma çıkarak önüne gelen tabelaları ezip yaklaşık 5-6 takla attıktan sonra yol kenarındaki tellere çarparak dururken, araçta bulunan 2 kişi otomobilden savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, olay sonrası itfaiye, polis, 112 acil servis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, kaza sonrası yanmaya başlayan otomobili söndürdü. Polis, ikinci bir kazaya sebebiyet verilmemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaza sırasında otomobilden fırlayan ve yaralanan 2 kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri, olay sırasında yaralanan hafif ticari araç sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılıp 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.