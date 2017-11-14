Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ankara Çevre Yolu'ndan Esenboğa istikametine giden Vural K. idaresindeki 06 CIG 78 plakalı otomobil, Bağlum yol ayrımı yakınında sürücüsün kimliği henüz belirlenemeyen 06 PDL 09 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevlere yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak Vural K'nin öldüğü belirlendi.

Olayı öğrenip kaza yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Esenboğa istikametinde ulaşım yaklaşık iki saat tek şeritten sağlandı.