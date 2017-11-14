Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21 
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24 
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 13 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20 