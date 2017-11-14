Son Dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda “Kasten Öldürme" ve “Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama" suçlarından aranan Erhan Timuroğlu Sancaktepe'de yakalandı.
Erhan Timuroğlu'yla birlikte C.A. da gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi. Kaynak: Erhan Timuroğlu yakalandı.
Son dakika... Kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı
14.11.2017 - 09:55 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da bankacı kız kardeşi Ceylan'ı öldüren ve 8 aydır firarda olan Erhan Timuroğlu yakalandı.
Son Dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda “Kasten Öldürme" ve “Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama" suçlarından aranan Erhan Timuroğlu Sancaktepe'de yakalandı.
Etiketler : Ceylan Timuroğlu,Erhan Timuroğlu,
519384 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519384.aspx
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