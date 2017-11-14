Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda “Kasten Öldürme" ve “Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama" suçlarından aranan Erhan Timuroğlu Sancaktepe'de yakalandı.







Erhan Timuroğlu'yla birlikte C.A. da gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi. Kaynak: Erhan Timuroğlu yakalandı.



