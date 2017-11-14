Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NAR 70 plakalı lüks bir otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

ARAÇTA HARAKETSİZ YATAN KİŞİYİ GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

Şahsın yaklaşık 40 yaşlarında olduğu tahmin edilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.