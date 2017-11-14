Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 2 gün önce Aksaray-Adana karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray istikametine seyreden 34 plakalı bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Aksaray-Ankara karayoluna kadar süren kovalamacada yakalanan sürücü ile birlikte 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan araştırmada beraber hareket ettikleri bir başka aracın daha olduğu ve o araçta esrar olduğu tespit edildi. Hemen o aracın peşine düşen polis ekipleri Altınkaya beldesi yakınlarında o aracı da 2 şüpheli ile birlikte yakaladı. Yakalanan araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şüpheliler hakkında yapılan incelemede esrar poşetlerini yol kenarına attıkları tespit edildi. Şüpheliler ile birlikte esrarın atıldığı yere giden polis ekipleri 3 poşet halinde 20 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.