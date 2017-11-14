Beyşehir Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyşehir Gölü'nde, kurak geçen yaz ve sonbaharın etkisiyle sular çekilince oluşan adacıklar dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde, irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu yıl yaz ve sonbaharın kurak geçmesinin de etkisiyle göldeki su seviyesi azaldı ve gölde yeni adacıklar oluştu.

Bu adalardan biri de göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı. "Manalga" adı verilen ada, balıkçılar için fırtınalı havalarda sığınacak bir liman görevini yerine getiriyor. Gölün farklı yerlerinde ortaya çıkan, üzerinde sazlıklar ve çürümüş ağaçlar bulunan adacıklar fotoğraf meraklılarının da dikkatini çekiyor.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kuraklığın etkisiyle göl kıyılarında çekilmeler yaşandığını belirtti.

Göl üzerinde de küçük adacıklar ortaya çıktığını ifade eden Tan, "Yağışların az olduğu, kuraklığın yaşandığı dönemlerde bu tür durumlarla gölde karşılaşabiliyoruz. Ayrıca, suların çekilmesi buharlaşmayı da hızlandırıyor. İnşallah bu yıl kar ve yağışlar fazla olursa gölün su seviyesinin eski günlerine döneceğini ümit ediyoruz." dedi.

Beyşehirli balıkçı İbrahim Erdoğan, suların çekilmesiyle Manalga adasının su yüzeyinde göründüğünü bildirdi.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bu adanın göldeki suların çekilmesine bağlı olarak kuşlara yaşam alanı oluşturduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuşların dışkılarıyla bembeyaz bir görüntüye bürünen kurumuş ağaçlar, görenlerin ilgisini çekiyor. Burası, şu anda karabataklara yaşam alanı olmuş durumda. Kuşlar burada yavrularını büyütüyor. Bu ada, ilginç görseliyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor."