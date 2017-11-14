Şişli Halasgargazi Caddesi üzerinde bulunan 7 katı bir binanın çatısına çıkan vatandaş intihar girişimde bulunuyor. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsı çatıda gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.
Şişli'de 7 katlı binanın çatısına çıkan biri intihara kalkıştı
14.11.2017 - 16:33 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de 7 katlı bir binanın çatısına çıkan vatandaş intihar girişiminde bulunuyor. Vatandaşın çatıdan inmesi için polis ekiplerinin ikna çabaları sürüyor.
Etiketler : şişli,intihar girişimi,son dakika,haberler,
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