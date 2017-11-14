Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli Halasgargazi Caddesi üzerinde bulunan 7 katı bir binanın çatısına çıkan vatandaş intihar girişimde bulunuyor. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsı çatıda gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.