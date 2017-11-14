Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aysel B. adlı kadının, 1.5 yıl önce evlendiği kocası Ömer B. tarafından iş bulmasını istediği için kucağında 3 aylık bebeği varken 2 saat boyunca kemerle dövdüğü iddia edildi. Olayın kamuoyuna yansıması sonucu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli koca hakkında gözaltı kararı verirken, ayrıca şiddet mağduru kadının şikayeti üzerine, Ömer B.’ye mahkeme tarafından 1 ay boyunca uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi. Olayın ardından ifadesi alınan Aysel B.’nin beyanları sonrası, Bağlar Polis Merkezi ekipleri şüpheli kocayı aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine, polis merkezi aracılığıyla Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne başvuran kadın, gördüğü şiddet nedeniyle eşi hakkında tedbir kararı verilmesini istedi. 7. Aile Mahkemesi de, Ömer B. hakkında 1 ay süreyle eşinin bulunduğu eve yaklaşmama cezası verdi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ise firari kocanın gözaltına alınması talimatını verdi. Polis ekipleri, firari kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.