Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespit ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri 5 kişiyi takibe aldı. Suriye'ye geçmek istedikleri öne sürülen şüpheliler B.İ, S.T, A.İ.T, M.H.T. ve Y.A. Altınözü ilçesinde yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmek istedikleri iddia edilen 5 kişi karakola götürüldü.
Hatay'da DEAŞ operasyonu, 5 gözaltı var
14.11.2017 - 17:25 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye geçecekleri ileri sürülen 5 kişi yakalandı.
Etiketler : hatay,deaş,operasyon,fetö,
519503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519503.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER