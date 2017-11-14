Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespit ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri 5 kişiyi takibe aldı. Suriye'ye geçmek istedikleri öne sürülen şüpheliler B.İ, S.T, A.İ.T, M.H.T. ve Y.A. Altınözü ilçesinde yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmek istedikleri iddia edilen 5 kişi karakola götürüldü.