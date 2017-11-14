Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa'nın kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlendi.

Şehit, Serdarlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle defnedildi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan şehidin torunu Gönal Göksün, 53 yıl geçse de büyük acı içinde olduklarını belirterek, “Bu acıyı bize yaşatanlara yazıklar olsun. Bunca yıldır bildikleri halde bunu bizden sakladılar." diye konuştu.

Dedesi Vasit Mustafa’nın geride bir eş ve 5 çocuk bıraktığını ifade eden Göksun, dedesinin bulunmasının acılarını biraz dindirdiğini, artık ziyaret edebilecekleri bir mezarı olduğunu söyledi.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ve 1974 yılları arasında kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2001 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.