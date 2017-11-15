Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris'ten, Antalya'ya gitmek için ' Gökova' isimli yelkenli yatla ile denize açılan 4 kişi Göcek Mahallesi Peksimet Adası yakınlarına geldi. Ada yakınındaki sığ alanda bulunan kayalıklara çarpan yat su almaya başladı.

Bunun üzerine yatta bulunan Mustafa Cumhur Gökoğlan, Bahadır İnceler, Şinasi Demir ve yabancı uyruklu Smiya Okumura 'Can Salı'na bindi. Yatlarının suya gömülmesinin ardından kaza zedeler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı Göcek Sahil Güvenlik '27' botuna alınan 4 kişi kıyıya çıkarıldı. Göcek'te bekleyen ambulansa alınan kaza zedeler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Biri Japon uyruklu 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.