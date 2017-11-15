Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde İnegöl ilçesi Islahiye Mahallesi’nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan operasyonda altı arama dedektörü ölçüm yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 ve 2.5 metre ölçümlerinde 2 adet kuyu kazdığı ortaya çıktı. Yapılan aramada 1’er adet bilgisayar, dedektör, ses cihazı, toprak altı röntgen cihazı, akü, 3 adet taş kırmak için murç ve 6 adet kaya kırmak için fünye ele geçirildi. Kazı alanında şüphelilerin, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde malzemeler olduğu ve çadırlarda kaldıkları görüldü. İşlemlerinin ardından A.S., F.T., S.G., İ.T. ve Y.K. adliyeye sevk edildi.