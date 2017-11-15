Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, 20 AYA 36 plakalı kamyon sürücüsü Osman S., mola vermek için Denizli'nin Sarayköy ilçesi Duacılı yolu üzerinde durdu. Park halindeki kamyona, 07.00 sıralarında 34 FD 3876 plakalı Fatih Balkan idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilin önü kamyonun altına girdi. Kazaya ilk müdahaleyi kamyon sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Otomobil içerisinde 3 vatandaşın sıkıştığı fark edilince hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler ön koltukta oturan, Recep Halil Gültekin (50) ile Mehmet Fatih Balkan’ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arka koltukta oturan ve Osman isimli kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden 2 kişi de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.