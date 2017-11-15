Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda gerçekleşen düğün ve eğlencelerde havai fişek, torpil, maytap gibi patlayıcı madde olarak tabir edilen proteknik malzemelerin kullanılması üzerine yaşlı, hasta ve küçük çocukların bu patlayıcı maddelerin çıkardığı yüksek ses dolaysıyla korku ve paniğe kapıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ruhsatsız olarak patlayıcı madde satışı yaptıkları belirlenen 9 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 bin 170 farklı boy ve tipte torpil, 346 "volkan" olarak tabir edilen patlayıcı madde, 60 meşale, 15 farklı marka patlayıcı madde ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.