Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile kaçak kazıya yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, Babadağ ilçesi Bekirler Mahallesi Gedik Çayı mevkiinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede, bölgede 30 metre derinliğinde yarım metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Ayrıca kazıda kullanılan 2 adet ekskavatör, 1 adet kepçe, 1 adet çekici tır ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı.
Kepçe ile tarihî eser ararken suçüstü yakalandılar
15.11.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Babadağ ilçesinde izinsiz tarihî eser arayan 8 kişi iş makineleri ile birlikte yakalandı.
Etiketler : Denizli,tarihî eser,
519815 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519815.aspx
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