Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Konya’ya uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmanın ardından Akşehir Otogarında bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada Ayten S.’nin (47) çantasında bin 475 adet ecstacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ayten S., Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.