Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumları aracılığıyla hizmet damgalı pasaport alarak yurt dışına çıkmak isteyen basın mensuplarına yönelik olarak 18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanan yurt dışı çıkış izni verildiğine dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yazı alınması işleminin 15 Kasım tarihi itibariyle kaldırıldığı belirtilerek, bundan sonraki süreçte hizmet damgalı pasaportu ile yurt dışına seyahat edecek basın mensuplarının izin yazısı almalarına gerek bulunmadığı bildirildi.