Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumları aracılığıyla hizmet damgalı pasaport alarak yurt dışına çıkmak isteyen basın mensuplarına yönelik olarak 18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanan yurt dışı çıkış izni verildiğine dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yazı alınması işleminin 15 Kasım tarihi itibariyle kaldırıldığı belirtilerek, bundan sonraki süreçte hizmet damgalı pasaportu ile yurt dışına seyahat edecek basın mensuplarının izin yazısı almalarına gerek bulunmadığı bildirildi.
Yurt dışına çıkan gazetecilere izin yazısına gerek kalmadı
15.11.2017 - 16:29 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, yurt dışına çıkan gazetecilerin artık izin yazısı almalarına gerek olmadığını açıkladı.
Etiketler : gazeteci,yurt dışı,basın,yazı,
519834 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519834.aspx
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