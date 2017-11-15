Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davası sonrasında taraflar arasında tartışma yaşandı. Adliyenin B Blok -4’üncü katı açık otopark çıkışında meydana gelen tartışmada taraflar birbirine girmek üzereyken adliyedeki görevli polis ekipleri durumu fark etti. İki grubun arasına giren polis havaya 3 el ateş ederek gerginlik büyümeden olaya müdahale etti. Yaşanan gerginliğe ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Kartal’da Adalet Sarayı’nda duruşma sonrası gerginlik
15.11.2017 - 18:04 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen bir cinayet duruşması sonrasında taraflar arasında yaşanan gerginliği polis havaya ateş ederek önledi.
Etiketler : kartal adliyesi,istanbul,
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