Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davası sonrasında taraflar arasında tartışma yaşandı. Adliyenin B Blok -4’üncü katı açık otopark çıkışında meydana gelen tartışmada taraflar birbirine girmek üzereyken adliyedeki görevli polis ekipleri durumu fark etti. İki grubun arasına giren polis havaya 3 el ateş ederek gerginlik büyümeden olaya müdahale etti. Yaşanan gerginliğe ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.