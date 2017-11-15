Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir'in Foça ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 22.37'de gerçekleşti. Merkez üssü Ege Denizi olan depremin derinliği 17.4 kilometre, şiddeti de 3.2 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Deprem Foça ve Aliağa ilçelerinde hissedildi.