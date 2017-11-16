Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz’un göreve ilk geldiği günden beri Kocaelispor sevgisini en küçük yaşlara kadar aşılama çabası içerisindeydi.Başkanlığa ilk geldiği yıllarda ilkokul öğrencilerine Kocaelispor arması ve yazısı bulunan kalem, silgi dağıtan Yavuz, bu kez de Kocaelispor marşını okullarda ders zili olarak çalınmasını sağladı.Kocaeli’nin eski valisi Hasan Basri Güzeloğlu zamanında da oldukça önemli yol alan Yeşil – Siyahlı ekibin yönetimi kurulu, yeni vali Hüseyin Aksoy’a yaptığı bir ziyarette okullarda Kocaelispor marşının çalınmasını dile getirmişti.Bugün Kocaeli Valiliği ilçelere yazılı bir bildirim yaparak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün okul ve kurumlarda Kocaelispor marşının çalınmasını bildirdi.
Valilik açıkladı! Tüm okullarda Kocaeli marşı çalınacak
16.11.2017 - 09:32 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Valiliği önceki gün ilçelere yaptığı yazılı bildirimle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi okul ve kurumlarda ders zili olarak Kocaelispor’un “Sen Yeşilsin, Ben Siyah” marşını çalmasını istedi.
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