Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına sebep oldu. İddiaya göre Ö.A. (32), babası T.A.'dan para istedi. Babası para vermeyince sinirlenen Ö.A, evde bulduğu kolonyayı eşyaların üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda yükselen alevlerden korkan Ö.A. evi terk etti. Binada yangın çıktığını gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.Yangının çıktığı anlar ve sonrası ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla alakalı tahkikat başlatan polis, Ö.A.'yı gözaltına aldı. Hakkında "mala zarar vermek" suçundan işlem yapılan Ö.A, daha sonra serbest bırakıldı.