Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye hız veren ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisler 7 gün 24 saat hem uygulama yaparak hem de şok baskınlarla uyuşturucu satışının önüne geçiyor. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli Yunus ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde şüphelendikleri 01 TN 211 plakalı otomobili durdurdu. Polis, yapılan aramada otomobilin direksiyonunun alt kısmında gizlenmiş halde 19 paket esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Ali E. gözaltına alındı.Emniyette sorgulanan zanlının esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

