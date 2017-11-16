Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Bafra ilçesinin Mevlana mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan Nesime Tural, oturdukları binanın balkonuna çıktığı sırada dengesini yitirince aşağıya düştü. Ağır yaralanan ve ilçe devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Tural, hastanede hayatını kaybetti. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde santral memuru olan Tural'ın Bafra Görme Engelliler Derneği'nin de üyesi olduğu öğrenilirken, ölümü ailesini ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.