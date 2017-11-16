Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Buca'dan Bornova istikametine giden Mustafa Akyürek (32) idaresindeki 35 T 6352 plakalı taksi, İzmir çevre yolu Otogar Kavşağı mevkisinde emniyet şeridinde Mustafa Demirel (46) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan taksi sürücüsü Akyürek yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Akyürek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza sonrası fenalaşan tır sürücüsü Demirel ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, emniyet şeridindeki tırın park halinde olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.



