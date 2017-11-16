İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun'un batısında kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti. Denizden lastik botla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 58'i Suriyeli, 2'si Somali uyruklu 60 kişi yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, getirildikleri Çeşme'deki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 60 mülteci yakalandı
16.11.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeşme'de denizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı
Etiketler : çeşme,izmir,mülteci,yunanistan,
520059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520059.aspx
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