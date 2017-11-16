Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun'un batısında kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti. Denizden lastik botla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 58'i Suriyeli, 2'si Somali uyruklu 60 kişi yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, getirildikleri Çeşme'deki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.