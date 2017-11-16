Gaziantep'te 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, ön koltuğun altına gizlenmiş 2,5 kilogram metamfetamin bulundu.
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, 3 kişi gözaltına alındı
16.11.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 2,5 kilogram metamfetamin bulundu, üç kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Etiketler : antep,gaziantep,uyuşturucu,haberler,metanfetamin,
520061 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520061.aspx
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