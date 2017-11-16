Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, ön koltuğun altına gizlenmiş 2,5 kilogram metamfetamin bulundu.