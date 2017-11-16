Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu İlçesi'nde yeni yaptığı sahilde, yürüyüş ve bisiklet yolunu bordo mavi renge boyaması, sosyal medyada tartışma yaşattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tartışmalara tepki gösterip, "Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği ton bu. Bunu farklı hesaplarla ya da iller arası rekabete sokulması tamamen cehalet ürünü" dedi.







8 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU YAPILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu İlçesi sahilinde denizin taşla doldurulması suretiyle yapılan çalışmalar tamamlandı. Çevrecilerin tepki gösterdiği çalışma kapsamında ortaya çıkan alanla birlikte yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı. Bisiklet yolunun mavi, yürüyüşü yolunun ise toprak kırmızısı renkle boyanması sosyal medyada tartışma yaşattı. Kent sakinleri, renklerin Trabzonspor'u simgelediğini öne sürüp, tepki gösterdi.

"ÇALIŞMALAR STANDARTLARA UYGUN"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne göre bisiklet yollarının standart renginin mavi, koşu ve yürüyüş yollarının ise kiremit rengi bordo olduğunu, çalışmaların da standartlara uygun yapıldığını söyledi.





"BUNUN İLLER ARASINDA REKABETE SOKULMASI CEHALET ÜRÜNÜ"

Yapılan çalışmanın bir takım ya da il lehine yorumlamanın doğru olmadığını belirten Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"Denizi doldurma aşamasında tartışma konusu olmuştu. Fakat biz hiç toprağa dokunmaksızın mevcut dolgu alanını güzel bir şekilde istiflenip, güzel bir çevre düzenlemesi yapacağımızı söz vermiştik, yerine getirdik. Modern, Ordu ilimize yakışır seyir, gezi alanı oluştu. Bununla birlikte özellikle ana yol kenarında 1 metre genişliğinde bisiklet yolu, 1 metre genişliğinde yürüyüş yolu ortaya çıktı. Bunu uluslararası renkler çerçevesinde boyayınca farklı spekülasyonlar konuşulmaya başlandı. Dünya literatüründe uluslararası standartlarda bisiklet yolu için renk tercihi mavi tondur, yürüyüş yolu içinde toprak kırmızısıdır. Bunun il ya da bir takım lehine yorumlamak tamamen literatüre ve sürece vakıfiyetin olmadığını gösterir. Efendim 'neden mor beyaz renk olmadı' uluslararası standardı bu. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği ton bu. Dünyanın neresine giderseniz gidin, aynı standartlarda bisiklet ve yürüyüş yolu bulabilirsiniz. Altınordu ilçemizde 8 kilometreye yaklaşan bisiklet, yürüyüş yolu var. Bunu farklı hesaplarla, ya da iller arası rekabete sokulması tamamen cehalet ürünü. Bu alan ülkemizde parmakla gösterilen bir alan."