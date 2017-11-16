Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talas İlçesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırısanda üst ve araçlarında 23 gram eroin ve 4.5 gram metamfetamin ele geçirilen yaşları 24-33 arasında değişen M.Ş., R.Y., M.V.Ö. B.D.D. ve A.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.