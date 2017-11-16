Talas İlçesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırısanda üst ve araçlarında 23 gram eroin ve 4.5 gram metamfetamin ele geçirilen yaşları 24-33 arasında değişen M.Ş., R.Y., M.V.Ö. B.D.D. ve A.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi gözaltına alındı
16.11.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : kayseri,uyuşturucu,haberler,gözaltı,
520082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520082.aspx
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