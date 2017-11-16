Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaman Duble yol Karaman ışıklarında sabah 04.00 sıralarında Hüseyin Mutlu (41) idaresindeki araç kontrolden çıkıp ağaç ve direklere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hüseyin Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekipleri belirledi. 3 çocuk babasının bir dönem kahvehane işlettiği ve son dönemlerde araç kiralama işiyle uğraştığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, Mutlu'nun cansız bedeni otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.