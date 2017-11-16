Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çay Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan su deposunda yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince, söz konusu bölgede operasyon yapıldı.

Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından su deposunda yapılan aramada 10 kilo 427 gram esrar bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.