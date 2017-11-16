Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Otomobil hareket halindeyken sürücüyü başından tabanca ile vurarak öldürdüğü ileri sürülen emekli uzman çavuş, kardeşi ve arkadaşı "adam öldürmek ve gasp" suçlarından adliyeye sevk edilirken katil zanlısı "Biz Karadeniz çocuğuyuz" diye bağırdı. Edinilen bilgiye göre, olay 13 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece 22.45 sularında Hacı Sabancı Bulvarı fidanlık içerisine bir otomobilin uçtuğu ihbarı yapıldı. Polis, Can-Kur ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde 34 PN 1059 plakalı otomobil içerisinde kanlar içindeki Savaş Topal (38) ve yanındaki arkadaşı Uğur E.'yi (33) otomobilden çıkardı. Savaş Topal kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti. Uğur E. ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, olay yerine yakın bir yerde 01 EOD 56 plakalı otomobilin içinde Hakan A. (27) isimli şahsın yaralı olduğu belirlendi. Polis bu yaralıyı da ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine gönderdi. Kazayla ilgili incelemeyi derinleştiren polis, olayın bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu Balcalı Hastanesinde ölen kişinin de kafasından tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

