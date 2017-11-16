Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaşanan olay paniğe neden oldu. Olay, saat 14.30 sularında bağlar ilçesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan Mızrak apartmanı 7'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evin odasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bina koridorunu sararken, vatandaşların bir kısmı dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, bu sırada evinin yandığını gören ev sahibi fenalık geçirdi. Fenalık geçiren ev sahibinin olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılırken, çevredeki esnaf ve vatandaşların da olup biteni seyrettiği görüldü. Güvenlik güçleri vatandaşların bir süre apartmana kimsenin girmesine izin vermedi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

