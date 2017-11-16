Kaza nedeniyle, 15 Temmuz Köprüsü istikametinde trafik durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kadıköy'de üst yoldan E-5'e uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
16.11.2017 - 21:18 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul' Kadıköy'de Fikirtepe Mevkii'n 15 Temmuz Köprüsü istikametinde üst yoldan aşağı D-100 Karayolu'na uçan otomobil, beton dökme aracına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler : kadıköy,istanbul,trafik kazası,
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