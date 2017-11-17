Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yat Limanı'nda demirli bulunan 35 metre uzunluğundaki “Meya Meya” isimli lüks motoryatın jenaratör kısmındaki akülerden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi. Dumanı gören liman yetkilileri, yatın kaptanını uyararak, itfaiyeye haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri duruma müdahale etti. Yatın içindeki duman, vakumlu kompresörle çekildi ve yatın alev alması önlendi.

Motoryatın çevresindeki yatlar tedbir amaçlı limandan açığa alınırken, olay nedeniyle bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik ve heyecan yaşadı. Olayla ilgili Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Tuzla Tersanesi'nde 2010'da yapılan ve Marmaris Limanı'na kayıtlı olan Keyman Adaları bayraklı "Meya Meya"nın değerinin 6 milyon avro, haftalık kirasının ise 90 bin avro olduğu öğrenildi.